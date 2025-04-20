Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, yarın ve salı günü kuzeydoğu bölgelerinde, salı akşamı ise Ege’de yağış geçişi olacağını belirtti.

Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Çelik, çarşamba gününden itibaren tüm yurtta yağışların etkili olacağını ve hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış görüleceğini ifade etti.

Kuzeydoğu bölgelerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yağışlar bir hafta boyunca aralıksız sürecek.

Batı bölgelerinde ise yağışlar çarşamba günü başlayacak, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu

Ankara: Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi yağış devam edecek. Sıcaklıklar 20-22 derece civarında, salı günü lodosla 26 dereceye ulaşacak.

İstanbul: Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar 19-21 derece arasında olacak.

İzmir: Salı akşamı yağış geçişi, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar hafta boyunca 25 derece civarında seyredecek.