Amerikan Başkanı Donald Trump bu hafta yaşanan tüm siyasi gelişmelerde adı geçen tek lider olma vasfını göğüslese de magazin basınını yine unutmadı.

Seçimde açık ve net bir tavırla önce Joe Biden'ı ardından Kamala Harris'i destekleyen Taylor Swift yine ve bir kez daha Trump'ın gündemi haline geldi.

Trump, Taylor Swift'in 'artık popüler olmamasının' sebebinin kendisi olduğunu iddia etti.

Başkan Donald Trump eleştirilerini ve alaysı tonunu yine sosyal medya hesabından paylaştı. Kendi platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada milyarder şarkıcının 'artık popüler olmadığını' söyledi.

'TAYLOR SWIFT'TEN NEFRET EDİYORUM'

78 yaşındaki Cumhuriyetçi Başkan, Swift'in görünüşte popülerliğini kaybettiğini ve iddia edilen düşüşünün sebebinin kendisi olabileceğinin de altını çizdi.

'Taylor Swift'ten nefret ediyorum' dediğimden beri artık 'ÇEKİCİ' olmadığını fark eden oldu mu?' diye yazan Donald Trump ile ünlü şarkıcı arasındaki gerilim 2020 seçimlerinde Swift'in Joe Biden'ı desteklemesinden bu yana devam ediyor.