Türkiye’de her köşe başında, her caddede karşımıza çıkan, kokusuyla milyonları cezbeden tavuk döner, dar gelirlinin, öğrencinin ve mesaide zamanla yarışan çalışanın bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle son yıllarda maliyetleri düşürmek adına üretilen "merdiven altı" ve ucuz sanayi tipi tavuk dönerlerin, insan sağlığını hiçe sayan birer "saatli bomba" haline geldiği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki, severek tükettiğimiz bu lezzet bizi nasıl zehirliyor?

Ucuz fiyatlara satılan tavuk dönerlerin maliyetini düşürmek ve göğsün kuru yapısını yumuşatmak için akılalmaz yöntemlere başvuruluyor. Döner bataryalarının arasına yoğun miktarda tavuk derisi, sakatat parçaları ve kalitesiz iç yağlar basılıyor. Bu yağlar, döner ocağının karşısında saatlerce yüksek ısıya maruz kaldıkça yapısı bozularak ölümcül trans yağlara dönüşüyor. Uzmanlar, bu trans yağların damar tıkanıklığı, ani kalp krizleri ve kötü kolesterolün (LDL) en büyük tetikleyicisi olduğunu belirtiyor.

SOSLARLA AYIPLAR KAPATILIYOR

Tavuk etinin bayatlığını gizlemek için başvurulan en yaygın yöntem ise dökülen yoğun soslar oluyor. Aşırı tuzlu, salçalı, kalitesiz mayonezli ve yoğun baharatlı bu soslar, aslında tüketiciye bir "tat illüzyonu" yaşatıyor. Mide asiditesini tamamen bozan bu kimyasal bombardıman; gastrit, reflü ve uzun vadede mide-bağırsak kanseri riskini katlayarak artırıyor.

BAKTERİLER İÇİN EN SEVİLEN ÜREME KAMPI

Kırmızı ete oranla çok daha hızlı bozulan ve bakterilere karşı son derece hassas olan tavuk eti, hijyen kurallarına uyulmadığında adeta bir biyolojik silaha dönüşüyor. Döner tezgahlarında çiğ tavuk eti saatlerce dış ortamda ve sıcakta bekletiliyor. Dönerin dış yüzeyi pişerken, iç kısımları bakterilerin en sevdiği "ılık" sıcaklıkta kalıyor. Tam pişmeden aceleyle kesilen tavuklar ölümcül gıda zehirlenmelerine, yüksek ateşe ve günlerce süren hastane yatışlarına neden olan Salmonella ve Campylobacter bakterilerini doğrudan vücuda taşıyor.

BEYAZ EKMEKLE GELEN GLİKOZ ŞOKU

Zarar sadece etle de sınırlı kalmıyor. Bu dönerler genellikle devasa somun ekmeklerin ya da beyaz undan yapılan çift kat lavaşların içinde, yanında patates kızartmasıyla servis ediliyor. Bu kombinasyon, tek bir öğünde vücuda devasa bir karbonhidrat yüklemesi yapıyor. Kana aniden karışan bu besinler vücutta "Glikoz Şoku" yaratıyor. Hızla fırlayan ve ardından aniden düşen kan şekeri; kronik yorgunluğa, göbek bölgesinde yağlanmaya ve modern çağın vebası olan insülin direncine kapı aralıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanlığı ve gıda mühendisleri, vatandaşları fiyatı piyasa ortalamasının çok altında olan dönerlerden uzak durmaya çağırıyor. "Maliyeti kurtarması imkansız olan bir fiyata döner satılıyorsa, orada tavuktan başka her şey vardır" diyen uzmanlar, tüketicilerin mutlaka bilindik, güvenilir, hijyen sertifikası olan ve eti döner tezgahında uzun süre çiğ bekletmeyen işletmeleri tercih etmesi gerektiğinin altını çiziyor.