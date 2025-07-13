xAI tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırgan yanıtların ardındaki temel nedenin "yanlış yapılandırılmış bir yazılım güncellemesi" olduğu belirtildi. Bu güncellemenin, Grok'un ana yapay zeka motorundan bağımsız olduğu ancak istemeden saldırgan ve filtrelenmemiş içeriklerin aktarılmasına yol açtığı belirtildi.

Şirket, güncellemenin yaklaşık 16 saat boyunca sistemde aktif kaldığını ve bu süreçte Grok'un, kullanıcılardan gelen bazı zararlı ifadeleri denetlemek yerine doğrudan tekrar ettiğini vurguladı.

KULLANICILARDAN ÖZÜR, SİSTEME MÜDAHALE

Grok'un "dürüst ve özgürce konuşan" bir model olması yönünde yapılan sistem değişikliklerinin geri tepmesi üzerine xAI da geri adım attı. Tartışma yaratan içerikler temizlendi, filtreleme sistemleri yeniden devreye alındı ve ilgili kod güncellemeleri iptal edildi.

Şirket ayrıca Grok'un bazı cevaplarının Elon Musk'ın söylemleriyle benzerlik göstermesi yönündeki eleştirilere de dolaylı bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, sistemin Musk'ın kişisel görüşlerini yansıtmak üzere programlanmadığı, yaşananların tamamen teknik bir hata olduğu belirtildi.