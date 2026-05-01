Afganistan yönetimi, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında ülkenin kuzeyindeki Amu Derya Havzası’nda stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Çin ile yapılan iş birliği meyvelerini verirken, "Zamard Say" bölgesinde günlük 500 metreküp kapasiteye sahip 5 yeni petrol kuyusu resmen devreye alındı.

Batılı şirketlerin yokluğunda bölgesel ortaklıklarla doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Taliban yönetimi, bu yatırımlarla iç piyasadaki akaryakıt arzını güçlendirmeyi ve yerli rafineri kapasitesini artırmayı planlıyor.

ÜRETİMİ 3 BİN TONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORLAR

2023 yılında Çinli yatırımcılarla imzalanan büyük ölçekli anlaşma sonrası hız kazanan saha çalışmaları, geçmişte yaşanan bazı sözleşme krizlerine rağmen üretim kapasitesinin korunması ve geliştirilmesiyle sürüyor.

Teknik ekiplerin üretim sahasındaki yoğun mesaisi devam ederken, Afgan yetkililer toplam kuyu sayısını artırarak günlük üretimi 3 bin ton seviyelerine taşımayı hedefliyor. Uzmanlar, petrol üretimindeki bu ivmenin kısa vadede istihdam ve altyapı yatırımları yoluyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını öngörüyor.

