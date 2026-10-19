Katalan devinde bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Barcelona'nın kusursuz yürüyüşünün ardındaki en kritik etkenlerden biri, teknik direktör Hansi Flick’in kulüpte başlattığı radikal disiplin devrimi oldu.

Kulüpte yıllardır alışılagelen geleneksel "para cezası" uygulamasını kökten kaldıran Alman çalıştırıcı, milyonlarca euro kazanan elit futbolcular için finansal yaptırımların hiçbir caydırıcılığı olmadığını savundu. Takım içi otoriteyi ve adaleti eksiksiz sağlamak isteyen Flick, oyuncuların en çok canını yakacak yeni bir formül devreye soktu: Dakiklik kuralını ihlal edene anında yedek kulübesi.

60 SANİYE GECİKTİ KULÜBEYE HAPSOLDU

Flick'in tavizsiz disiplin anlayışına göre; ister saha antrenmanı ister kritik bir taktik toplantısı olsun, belirlenen saatten 60 saniye bile geç gelen futbolcu doğrudan ilk 11'den kesiliyor. Karşılaşmanın zorluk derecesine veya oyuncunun sahadaki ağırlığına bakılmaksızın uygulanan bu katı yaptırım, takım içinde dakikliğin hayati bir ilke haline gelmesini sağladı.

Alman teknik adamın bu ödünsüz tavrını en derinden hisseden isim ise göreve geldiği 2024 yılında, takımın vazgeçilmez sağ beki Jules Kounde oldu. Fransız yıldız, maç günü düzenlenen taktik toplantısına yalnızca 1-2 dakika geciktiği için birden fazla LaLiga randevusunda son anda kadrodan çıkarılarak yedek kulübesine çekildi.

Maç sonu basın toplantılarında durumu kamuoyundan gizlemeyen tecrübeli teknik adam, "Bu takıma ve kulübe saygı meselesidir. Kural herkes için geçerli" sözleriyle hiçbir yıldıza ayrıcalık tanınmayacağını net bir dille vurguladı.