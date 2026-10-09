İstanbul Bayrampaşa’da 30 Eylül’de polise başvuran R.B., B.B. ve N.B. isimli iş insanları, silahlı kişiler tarafından gasp edildiklerini bildirdi.

7 KİŞİ ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

İş insanları, uzun namlulu silahlarla gelen 7 kişinin kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve araçlarının bagajında bulunan para ile ziynet eşyalarını aldığını anlattı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL VE SAPANCA’DA OPERASYON

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen kişilerin kimliklerini belirledi. İstanbul ve Sapanca’da düzenlenen operasyonlarda, aralarında yaşı küçük bir kişinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, gasp olayından elde edildiği değerlendirilen 13 bin avro ve 16 bin 250 lira ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri Gasp Büro Amirliği’nde tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GASP ÖNCESİ MESAJLAŞMA GRUBU KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olaydan önce sosyal medyada bir mesajlaşma grubu oluşturdukları ve burada yazıştıkları da belirlendi.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, gasp ettikleri öne sürülen paralarla çektirdikleri fotoğraflar da ele geçirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise şüphelilerin altınları aldığı anların yer aldığı belirtildi.