İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, bir gencin hayatına mal oldu. Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı’nda gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, müzisyen Emre Duman (31) ağır yaralandı.

İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte başka bir müzisyen arkadaşını ziyarete giden Duman’ın yolu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Duman, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Duman, acil olarak ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Duman’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.