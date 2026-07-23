Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den kopuşlar sürüyor. Sanatçı Onur Akın da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Özgür Özel'in bir videosunu paylaşan Akın, şu ifadeleri kullandı;

"Baba ocağına bağrımıza taş basarak ve büyük bir hüzünle veda ediyoruz... Bir gün döneceğiz… Ama şimdilik yeni, yepyeni umutlarla ve ülkemizin geleceği için seninleyiz.. Yolun açık olsun Özgür Özel"

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na çağrı yapmıştı. Akın, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, adının geçtiği şarkılarının kullanılmamasını istemişti. Akın, şarkılarının kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağını da belirtmişti.