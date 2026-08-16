Onur Büyüktopçu, annesiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Annesinin bir süredir hayatla farklı bir mücadele verdiğini belirten Büyüktopçu, kendi hislerini de samimi ifadelerle anlattı. Paylaşımına Ece Erken ve Esra Erol başta olmak üzere çok sayıda isimden yorum geldi.

“ANNEM BİR SÜREDİR HAYATLA BAŞKA TÜRLÜ MÜCADELE EDİYOR”

Büyüktopçu, paylaşımında annesinin yaşadığı sürece değinirken kendi iç dünyasını da anlattı. Ünlü isim, annesini izlerken hem geçmişini hem de kendisini yeniden tanıdığını ifade etti.

Büyüktopçu, “Galiba bazı dönemler insanı yorulmaktan çok, içine attıkları yoruyor” sözleriyle yaşadığı duygusal süreci dile getirdi.

“BİRAZ KIRGINIM, BİRAZ YORGUNUM”

Duygularını saklamayan Büyüktopçu, “Biraz kırgınım, biraz yorgunum… Ama hâlâ mizahım var. Hâlâ umudum var” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu, paylaşımının devamında annesinden aldığı güce vurgu yaparak, “Çünkü annemin oğluyum. Biz düştüğümüz yerde bile gülmenin bir yolunu buluruz” dedi.



''Annem bir süredir hayatla başka türlü mücadele ediyor.

Ben de onu izlerken hem geçmişimi hem kendimi yeniden tanıyorum.



Galiba bazı dönemler insanı yorulmaktan çok, içine attıkları yoruyor.



Biraz kırgınım, biraz yorgunum…

Ama hâlâ mizahım var. Hâlâ umudum var.



Çünkü annemin oğluyum.

Biz düştüğümüz yerde bile gülmenin bir yolunu buluruz. ''

PAYLAŞIMINA ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM

Onur Büyüktopçu’nun annesiyle ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Paylaşım 50 binden fazla beğeni alırken, Ece Erken ve Esra Erol da gönderiye yorum yapan isimler arasında yer aldı.

Büyüktopçu’nun annesinin yaşadığı sürece ilişkin ayrıntı vermemesi ise paylaşımın ardından takipçilerinin merakını artırdı.