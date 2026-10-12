Oyuncu Onur Büyüktopçu, bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken annesi Ayşe Hanım’ın sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyüktopçu’nun aktardığına göre annesine yaklaşık bir buçuk yıl önce Parkinson teşhisi konuldu. Hastalığın neden olduğu titreme ve denge sorunları nedeniyle düşen Ayşe Hanım’ın kalçası kırıldı. Bu sürecin ardından annesine demans teşhisi de konuldu.

"İNSAN ANNESİNE KONDURAMIYOR"

Annesinin yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirten Büyüktopçu, geçmişteki günlerini özlediğini söyledi.

Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da.”

Annesinin sağlık sorunlarıyla ilgilenirken mesleğini de sürdüren Onur Büyüktopçu, tiyatro çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Provalar nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştığını anlatan oyuncu, tiyatroya gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, “Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten” dedi.