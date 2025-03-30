2015-2017 yılları arasında 'Kiralık Aşk'ın kadrosunda yer alan Onur Büyüktopçu, dizinin ardından program sunuculuğuna soyunmuştu.
2017'den 2021'e kadar 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı', 'Çarkıfelek' ve 'Gelinim Mutfakta' programlarının sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Mayıs ayında başlayacak 'Çift Kişilik Oda' adında romantik komedi türündeki dizi ile ekranlara döneceğini söyledi.
"MİDE AMELİYATLARINA KARŞIYIM"
İki aydır diyet yaptığını belirten Büyüktopçu "Spor ve diyetle 15 kilo verdim. Daha da vereceğim. Diyette zorlanıyorum. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım" açıklamasını yaptı.