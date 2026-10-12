Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tiyatro çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğünü belirten Büyüktopçu, bir yandan da annesi Ayşe Hanım'ın yaşadığı sağlık sorunları hakkında konuştu. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre ünlü oyuncu, annesinin yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan hastalık sürecinin kendilerini nasıl etkilediğini anlattı.

“ESKİ GÜNLERİMİZİ ARIYORUZ”

Annesine bir buçuk yıl önce Parkinson teşhisi konulduğunu belirten Onur Büyüktopçu, hastalığın ilerleyen süreçte farklı sağlık sorunlarına da yol açtığını söyledi.

Büyüktopçu, annesinin titremeler nedeniyle düştüğünü ve kalçasını kırdığını, ardından demans hastalığının da ortaya çıktığını ifade etti. Demans sürecinin hızlı ilerlediğini belirten oyuncu, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Annesi Ayşe Hanım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Bir buçuk sene önce Parkinson teşhisi konuldu. Titremeler sorun yaratınca düştü ve kalçasını kırdı. Ardından demans hastalığına yakalandı ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerledi. İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da''

TİYATRO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu söyleyen Onur Büyüktopçu, tiyatro provalarının devam ettiğini belirtti. Tiyatroya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren oyuncu, “Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten” dedi.

Büyüktopçu'nun annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklamaları ise yaşadıkları sürecin zorluğunu bir kez daha ortaya koydu.