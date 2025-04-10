24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi'yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganlar yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

DAVANIN İLK DURUŞMASI BUGÜN

İki sanık 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Davanın ilk duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor.

Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü isimler de Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için soluğu Anadolu Adalet Sarayı'nda aldı.

Davayı takip etmek için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin yer aldı.

TANEM SİVAR: KALBİMİZ PARAMPARÇA

Tanem Sivar duruşma öncesi yaptığı açıklamada ''Kalbimiz paramparça. Temsil ettiği her şey, bütün o sevgi, güzelce hayatını yaşayan, tertemiz bir çocuk... Güzel ailesi, binlerce detay var bunların içerisinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi... Dilerim sonu olur ama çok zor. Ailesinin sonuna kadar yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Onur Tuna ve Belçim Bilgin ise "Ahmet için buradayız. Başka konu yok" dedi.

ECE SEÇKİN: ADALET ARAYIŞI İÇİN BURADAYIZ

Ece Seçkin de Amerika'dan döner dönmez soluğu adliyede aldı ve "Ahmet'i hiç tanımadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız" diye konuştu.