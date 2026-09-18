Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Kara Kuyu'nda hazırlık sürecinde değişiklik yaşandı. Bu hafta yapılması planlanan okuma provası, senaryoda yapılan değişiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Dizinin başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna paylaşacak.

OKUMA PROVASI ERTELENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kara Kuyu'nun bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan okuma provası beklenmedik şekilde ertelendi. Senaryoda yapılan değişikliklerin ardından ekibin yeniden prova yapacağı öğrenildi.

Deniz Akçay'ın senaryosunu yazdığı, Nezaket Coşkun'un yöneteceği dizi, yenilenen hikâyeyle Tokat'ta sete çıkacak.

SAVCI FERDA'NIN MESLEĞİ DEĞİŞTİ

Dizinin ilk hikâyesinde Fikriye karakteri, kimlik ve görüntüsünü değiştirerek Savcı Ferda olarak doğduğu topraklara dönüyordu. Ancak senaryoda yapılan değişiklikle Ferda'nın mesleği de değiştirildi.

Yeni hikâyede Ferda artık savcı değil, öğretmen olarak izleyici karşısına çıkacak.

UĞUR UZUNEL DE KADRODA

Öte yandan daha önce ekipten ayrıldığı iddia edilen Uğur Uzunel'in de Kara Kuyu'nun kadrosunda yer aldığı belirtildi.

Özge Törer ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaşacağı dizinin yenilenen senaryosuyla önümüzdeki dönemde sete çıkması planlanıyor.