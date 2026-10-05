Bologna’nın efsanevi Renato Dall’Ara Stadyumu’nda bu akşam saat 21.45’te UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile karşılaşacağız. 1-0’lık Fransa, 1-4’lük İtalya ve 3-0’lık Belçika yenilgileriyle başı öne eğilen Ay-Yıldızlılar, şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, yeniden ayağa kalkmaya çalışacak.

Vincenzo Montella’nın öğrencileri, Roberto Mancini’nin Azzurri’sine karşı hem ilk maçtaki 4-1’in rövanşını almak hem de gruptaki puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Cezalı Arda Güler ve Barış Alper’den yoksunuz. Yıldızlarımız sakat. Yenildin ama yıkılmadın. Düştün ama kalktın. Bu gece onurun için oyna.