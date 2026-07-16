Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı. Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı. Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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