Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından "Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.
Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol hayatına Katar merkezli ASPIRE Academy'de başladı. Sonrasında sırasıyla Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olympiakos, Adana Demirspor ve son olarak Al-Fayha'da oynadı." bilgilerine yer verildi.