Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceği yeniden gündeme geldi. Hollandalı futbolcunun menajeri, oyuncunun takımdaki durumunu değerlendirmek üzere İstanbul'a geldi.
Sezon başında ayrılığı yüksek görülen oyuncu, teknik direktörün değişimiyle birlikte fikrini değiştirmiş gibi görünüyordu. Hatta 6 gün önce sosyal medya hesabından bir taraftarın "Bizimle kal" yorumuna "Kalacağım" yanıtını vermişti.
25 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusunun takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Oosterwolde'nin teknik kadrodaki yeri, sakatlığı nedeniyle de tartışılıyor. Sturm Graz maçında sakatlanan oyuncunun, en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.