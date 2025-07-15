Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Salı günü yayınladığı aylık raporda, Nisan ayındaki düşüşlerin ardından 2025 ve 2026'da küresel petrol talebi büyümesine ilişkin tahminlerini değiştirmeden, ekonomik görünümün güçlü olduğunu belirtti.

OPEC raporunda, "Hindistan, Çin ve Brezilya şu ana kadar beklentilerin üzerinde performans gösterirken, ABD ve Avro Bölgesi geçen yıldan bu yana toparlanmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Bununla birlikte 2025'in ikinci yarısındaki ekonomik büyümenin şu anki beklentilerden daha iyi olması mümkün."

Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklerle birlikte 12 OPEC üyesinden oluşan OPEC+ üretici grubu, piyasayı desteklemek için yıllardır yapılan kesintilerin ardından pazar payını geri kazanmak için daha fazla varil üretiyor.

Raporda ayrıca, OPEC+'ın Haziran ayında mayıs ayına göre 349.000 varil artışla 41,56 milyon varil/gün üretim yaptığı belirtildi. Bu rakam, grubun haziran ayındaki kota artışının gerektirdiği 411.000 varil/günlük artıştan biraz daha düşük.