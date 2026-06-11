OPEC, Perşembe günü yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, 2026 yılına ilişkin küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 970 bin varil seviyesine indirdi.

DİĞER KURUMLARA GÖRE DAHA İYİMSER

Petrol üreticisi grup, İran'da başlayan savaşın küresel petrol tüketimi üzerindeki etkisinin, diğer uluslararası analiz kurumlarının öngörülerine kıyasla daha sınırlı kalacağını tahmin ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi önde gelen diğer kuruluşlar, savaşın etkisiyle 2026 yılında küresel petrol talebinde net bir düşüş yaşanmasını beklerken; OPEC tüketimdeki etkinin daha hafif olacağı yönündeki pozisyonunu koruyor.

2027 YILI İÇİN UMUT VERİCİ REVİZYON

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise uzun vadeli tahminler oldu. OPEC, 2026 yılı için büyüme beklentilerini düşürmüş olsa da küresel ekonomideki toparlanma öngörülerine bağlı olarak 2027 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.