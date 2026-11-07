OpenAI kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman, yapay zekanın hastalıkların tedavisinin ötesinde insan ömrünü uzatabileceğini, gelecekte ölümün bile bir tercih haline gelebileceğini savundu.

Wall Street Journal'ın Tech etkinliğinde konuşan Brockman, sağlık ve biyoloji alanında önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde önemli ilerlemeler beklediğini söyledi. Hastalıkların tedavisine ilişkin uzun süredir dile getirilen vaatlerin bu dönemde somut sonuçlar vermeye başlayacağını öne sürdü.

Brockman'a göre yapay zekanın bu alanlarda sağlayacağı gelişmeler, insanların ölüm kavramına yaklaşımını da değiştirebilir.

SİGARAYA BAŞLAMA NEDENİ ŞAŞIRTTI

Teknoloji dünyasında yapay zekanın insan ömrüne etkisine ilişkin farklı beklentiler dile getiriliyor. Palantir Teknoloji Direktörü Shyam Sankar, geçen ay yaptığı açıklamada bazı yapay zeka araştırmacılarının, teknolojinin bir gün kanseri tedavi edeceğine duydukları inanç nedeniyle sigara içmeye başladıklarını söyledi. Sankar, bu durumu toplumsal bir yanılsama olarak nitelendirdi.

Fütürist Peter Diamandis ise geçen yıl, 2030'dan önce önlenebilir nedenlerle ölmemeye odaklanılması gerektiğini savundu. Diamandis'e göre bu tarihten sonra yapay zekanın öncülük edeceği teknolojiler, yaşam süresini sürekli uzatabilecek bir noktaya ulaşabilir.

Bu beklenti, yaşam süresindeki kazanımların yaşlanma hızını aşmasını ifade eden “uzun ömür kaçış hızı” kavramına dayanıyor. Yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan milyoner Bryan Johnson da yapay zekanın, bugün tedavi edilemez kabul edilen hastalıkların gelecekte bu kategoriden çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

'YAŞLANMA BİR PROGRAMLAMA SORUNU'

Elon Musk da bu yıl yaptığı açıklamada insan ömrünü uzatmanın veya yarı ölümsüzlüğe ulaşmanın çözülebilir bir problem olduğunu öne sürdü.

İnsanların bir kolunun yaşlı, diğer kolunun genç olmadığını belirten Musk, vücudun yaşlanma sürecinin ortak bir mekanizmayla işlediğini savundu. Yaşlanmayı biyolojik bir programlama sorunu olarak ele alan Musk, bu mekanizmanın değiştirilmesiyle insanların daha uzun yaşamasının mümkün olabileceğini ifade etti.