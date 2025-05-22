OpenAI, Apple’ın bilinen tasarım şefi Sir Jony Ive’ın kurduğu donanım girişimi io’yu 6,4 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almaya hazırlanıyor. Anlaşmaya göre OpenAI, halihazırda yüzde 23’üne sahip olduğu şirketin kalan hisseleri için 5 milyar dolar ödeme yapacak.

İçeriden kaynaklara göre, io bünyesinde çalışan 55 kişi OpenAI çatısı altın dahil edilecek. Fakat Jony Ive, şirkette resmi bir görev almayacak. Satın alma, yapay zekaya erişimi dönüştürme hedefi doğrultusunda, akıllı telefonun ötesinde yeni bir cihaz konsepti geliştirmeyi hedefliyor.

OpenAI kurucusu ve CEO’su Sam Altman, anlaşmanın duyurulduğu videoda, "Bence burada bir bilgisayar kullanmanın ne anlama geldiğini tamamen yeniden hayal etme fırsatına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

OpenAI, bu stratejik hamleyle yapay genel zeka (AGI) dönemine uygun bir ürün ailesi yaratmayı amaçlıyor. AGI, çoğu insana benzeyen veya onu aşan bir zeka seviyesine sahip sistemleri tanımlamak için kullanılan bir terim niteliğinde.