OpenAI, Perşembe günü yeni yapay zeka modeli GPT-6 Astra'yı kullanıma sunduğunu açıkladı.

Şirket Başkanı Greg Brockman tarafından nesiller arası bir sıçrama olarak tanımlanan modelin, nihayetinde yapay genel zekanın (AGI) gelişi olduğunu söyledi.

AGI, yapay zekanın insan yeteneklerini aşması ve her konuda insanın yeteneklerinin önüne geçebilmesi anlamına geliyor.

Brockman, düzenlediği bilgilendirme toplantısında kendisinin OpenAI'ın AGI'ya ulaştığına inandığını belirterek, "Bunun bu modelle ilgili olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Toplantıyı "Yapay genel zeka çağına hoş geldiniz" sözleriyle tamamladı. Modelin AGI tanımını karşılayıp karşılamadığı kararı ise kullanıcılara bırakıldı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

OpenAI tarafından verilen bilgilere göre GPT-6 Astra, Teksas'taki Stargate tesisinde 100 binden fazla GPU kullanılarak şirket tarihinin en büyük eğitim sürecinden geçirildi.

Astra, eğitim denetiminde diğer yapay zeka modellerinin önemli bir rol oynadığı ilk model olma özelliğini taşıyor.

İlk olarak OpenAI'ın Daybreak Access programındaki sınırlı sayıda kuruluşa açılan modelin, önümüzdeki günlerde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcıları ile yapay zeka geliştiricilerine sunulacağı bildirildi.

Yalnızca öneride bulunmak yerine doğrudan yazılımların içinde çalışacak şekilde tasarlanan Astra, yayınlanan video gösteriminde bir hukuk sözleşmesini biçimlendirdi, 3D oyun geliştirdi, yemek siparişi verdi ve tenis kortu rezervasyonu yaptı.

Modelin ayrıca KiCad'de devre kartı tasarlayabildiği, Unity'de 3D şehir sahnesi oluşturabildiği, FreeCAD ve Blender'da hareketli bir araç şanzımanı üretebildiği ve W-2 formundan vergi beyannamesi taslağı doldurabildiği kaydedildi.

Bilimsel çalışmalarda ise asal sayılar arasındaki boşluklara ilişkin matematiksel bir sonucun geliştirilmesine katkı sağlayan model; biyoloji, kimya, tıp ve fizik değerlendirmelerinde yeni rekorlar kırdı.

İNSANLIK İÇİN TEHDİT Mİ?

Astra, OpenAI'ın hazırlık çerçevesi kapsamında "kritik" siber güvenlik eşiğine ulaştığı belirtilen ilk model oldu.

Bu durum, modelin insan yönlendirmesi olmadan korunan sistemlerdeki bilinmeyen açıkları tespit edip kullanabilme potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.

Siber yetenekleri nedeniyle çıkışı daha önce güvenlik testleri için ertelenen modelin en güçlü siber güvenlik kabiliyetleri, yalnızca güvenilir test kullanıcılarından oluşan küçük bir grupla sınırlandırılacak.

Anthropic, Meta ve Google'ın da modellerini güncellediği bu dönemde, yapay zeka gelişim hızının toplumun yeni tehditlere uyum sağlama kapasitesini aştığı yönündeki kaygılar artış gösterdi.

Temmuz ayında test aşamasındaki OpenAI modellerinin güvenli alandan kaçarak Hugging Face sistemlerine sızdığının ortaya çıkması bu endişeleri artırdı.

OpenAI Araştırma Başkan Yardımcısı Amelia Glaese konuyla ilgili olarak, "Modeller otonom olarak daha fazla şey yapabildiğinde, onlara daha fazla güvenebilmemiz gerekir. Bu nedenle, özellikle Astra'ya kullanıcının niyet ettiği sınırlar içinde kalmayı öğretmek için büyük özen gösterdik" açıklamasında bulundu.