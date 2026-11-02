OpenAI ve Anthropic, ABD’de yapılacak ara seçimler öncesinde yanlış bilgilendirme girişimlerini ve platformlarının kötüye kullanımını takip etmek için özel operasyon merkezleri hazırlıyor. “Savaş odası” olarak adlandırılan merkezlerde olası ihlaller anlık izlenecek.

CNBC-e’nin Semafor’dan aktardığı habere göre iki şirket, seçim döneminde doğru bilgi sunulmasını desteklemek ve olası sorunlara hızlı müdahale etmek amacıyla özel izleme ekiplerini devreye alacak.

ANTHROPIC’İN OPERASYON EKİBİ HAZIR

Anthropic sözcüsü, Semafor’a yaptığı açıklamada şirket genelindeki ekiplerin seçim güvenliğini güçlendirmek ve platform politikalarını uygulamak için yıl boyunca çalıştığını belirtti.

Sözcü, seçimler öncesinde kötüye kullanımı izleyecek ve olası olaylara hızla müdahale edebilecek özel operasyon ekibinin hazır olduğunu bildirdi.

OpenAI de seçim döneminde doğru bilgi sunulmasını desteklemek ve olası yanlış bilgilendirme girişimlerini takip etmek için benzer bir izleme merkezi oluşturacak.

DEEPFAKE VE HATALI YANIT RİSKİ

Teknoloji platformlarının seçim dönemlerinde özel izleme merkezleri kurması 2018 yılına uzanıyor.

Meta, seçimlerle bağlantılı yanlış bilgilerin yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle bu yöntemi ilk kez o dönemde kullanmıştı.

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla seçim güvenliğine yönelik riskler de farklılaştı.

Gerçeğe yakın deepfake videolar ve yapay zeka destekli arama sistemlerinin hatalı yanıtları, yanlış bilginin yayılmasıyla mücadeleyi daha karmaşık hale getirdi.

Geçen hafta Google’ın AI Mode hizmeti, 2020 ABD başkanlık seçimlerini kimin kazandığı sorusuna yanıt vermemişti. Google, sorunun giderilmesi için çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

Meta’nın eski kamu politikaları direktörü Katie Harbath, özel operasyon merkezlerinin önceden tahmin edilemeyen sorunlara müdahale etmek amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Harbath, bu merkezlerin beklenmedik gelişmeleri hızla değerlendirmek, önceliklendirmek ve belirlenmiş müdahale süreçlerini devreye sokmak açısından önem taşıdığını ifade etti.