OpenAI, yapay zeka ajanlarının bazen aşırıya kaçarak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kabul etti.

Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, yapay zeka ajanlarının "hükümetlerden, üniversitelerden, kamu kurumlarından ve diğer kuruluşlardan" bilgi almaya çalışırken bazen "aşırı yöntemler" kullandığını belirtti.

Bazı durumlarda bu davranışlar, araçların "güvenilir kamu bilgisi kaynaklarını" bulmaya çalışmasından kaynaklanırken, bazı vakalarda ise bunun ötesine geçildi.

OpenAI, bu tür uygunsuz davranışlar nedeniyle dünya genelinde "onlarca" kurumu uyardığını açıkladı.

EN AZ 53 OLAY TESPİT EDİLDİ

OpenAI'nin verdiği bilgilere göre, en az 53 olayda, bir yapay zeka ajanı, ChatGPT kullanıcı etkinliğinden bir görüntü alarak başka bir yere aktardı.

Şirket, her bir kullanıcı görüntüsü örneğinde kullanıcının OpenAI'nin kendi verilerini kullanarak modelleri eğitmesine izin verdiğini söyledi. Ancak OpenAI, "Bu verilerin bu şekilde kullanılması uygun değil" ifadesini kullandı.

Açıklamada, kullanıcı görsellerinin sızdırılmasının, yapay zeka eğitimine yönelik yeni güvenlik önlemlerinden önce gerçekleştiği ve şirketin tüm kullanıcı görsellerinin üçüncü taraflara aktarılmasını engellemek için çalıştığı belirtildi.

GÜVENLİK AÇIKLARI UYARISI

OpenAI, yazılımının bazı güvenlik kontrollerini atlatarak etkilenen sitelerin davranışlarını taklit edebileceğini de belirtti. Ancak şirket, bunun her bir olayın önemli bir güvenlik ihlaline yol açtığı anlamına gelmediğini vurguladı.

"Bazı kuruluşlar paylaştığımız bilgileri inceleyip, bilgilerin kasıtlı olarak kamuya açık hale getirildiğine veya modelin etkileşiminin endişe verici olmadığına karar verebilir. Diğerleri ise ele almak istedikleri bir tasarım sorunu veya güvenlik açığı tespit edebilir" dedi.

Şirket, olayları, yapay zeka modellerinin geçen ay Hugging Face adlı yapay zeka platformunu hacklediği ortaya çıktıktan sonra başlatılan bir soruşturma sırasında tespit ettiğini belirtti.

Bu sorunlar ilk kez Reuters tarafından haberleştirildi. OpenAI'nin Cuma günü yaptığı açıklamalar, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin, OpenAI'nin devlet tarafından işletilen sağlık sistemi Medicare'in gizli dosyalarına sızdığını söylediğinden sadece birkaç gün sonra geldi.