İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Menemen’de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. FARKLI DÖNEMLERE AİT ESERLER BULUNDU Evde yapılan aramada Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma-Bizans dönemlerine ait 45 yüzük, ok ucu ve sapan taşı ele geçirildi. Böylece toplam 187 tarihi eser muhafaza altına alındı. ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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