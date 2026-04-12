İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da dün akşam yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, bulundurulması ve kullanımın kolaylaştırılması” gibi suçlamalar kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomenleri ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu iddia edilirken, emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında bazı adreslerde narkotik köpekleriyle arama yapıldığı ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Cem Mirap)

Soruşturma çerçevesinde Beşiktaş Bebek’te bulunan eğlence ve restoran işletmelerine yönelik denetimler yapılırken, Lucca isimli mekanda da arama yapıldı. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, mekanın sahibi Cem Mirap’ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

BOZKIR'IN DAMADI

Gazeteci Kübra Par, 6 sene önce kaleme aldığı "Sıra dışı bir diplomat Volkan Bozkır" başlıklı yazısında, Lucca'nın sahibi Cem Mirap'ın Bozkır'ın 'Okşan' isimli kızıyla evlendiğini, damadı olduğunu yazmıştı.