İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası döviz kurunda başlayan yükselişin ilk etkisi akaryakıtta görüldü. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının önümüzdeki hafta 1 lira ile 1 lira 61 kuruş aralığında artacağı hesaplandı. Merkez Bankası’nın kur artışını frenleyememesi durumunda akaryakıt zamlarının sonraki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

Zincirleme etkisi çok kuvvetli olan akaryakıt zamlarının başta temel gıda olmak üzere halkın kullandığı tüm ürünlerde zam dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasada oluşan akaryakıt fiyatları ile kur seviyesindeki değişime göre belirleniyor. Ürün fiyatı veya kurda üst üste birkaç gün devam eden fiyat değişimleri aşağı ya da yukarı yönlü olarak tabelalara zam ya da indirim olarak yansıtılıyor. Akaryakıt sektör temsilcilerinin yaptığı hesaplamalara göre, önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarında artış kaynaklı zam dalgası yaşanabilecek. İşte sektörün ürün fiyatının değişmeyeceği varsayımıyla yaptığı zam hesaplamaları:

BENZİN: Dolar kuru perşembe günü (dün) 38 TL ve üstünde seyrettiğinde benzine önümüzdeki hafta salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş zam gelecek.

MOTORİN: Dolar kurunun perşembe, cuma (bugün) ve pazartesi günü 38 TL ve üstünde seyretmesi halinde motorine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş zam gelecek.

LPG: Dolar kurunun perşembe ve cuma (bugün) 38 TL ve üstünde seyretmesi halinde LPG’ye çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş zam olacak.

ÖNLEM İÇİN VERGİ FRENİ DE GELEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük umut bağlanan enflasyonu düşürme programının ayakta kalması için gereken her şeyin yapıldığını açıklamıştı. Zamların yeniden başlayıp enflasyonun tırmanışa geçmesi halinde programa güvenin kaybolabileceği biliniyor. Bu nedenle akaryakıtta yüksek boyutlarda yaşanabilecek kur kaynaklı zamları önlemek ya da hafifletmek için dövizdeki oynaklığa müdahalenin yanı sıra ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimine de gidilebileceği belirtiliyor.

‘Program’ın kabusu olur

Akaryakıt zammı çarşı, pazarda zincirleme zam dalgası yarattığı için enflasyonla mücadele programı uygulamalarında adeta ‘kabus’ olarak görülüyor. Bu nedenle Merkez Bankası vergi kaynaklı akaryakıt zammı yaşanmaması için ekonomi yönetimine sık sık uyarı niteliğinde mesaj veriyor. Akaryakıt zamlarının durdurulamaması halinde yüzde 21’den yüzde 24’e revize edilen yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı revize edileceği, bunun da maaş zamları cephesinde yeni bir tartışmaya yol açacağı biliniyor.