İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlattı.
Soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 12 kişi gözaltına alındı.
Şafak baskınlarında gözaltına alınan isimler arasında Hayrettin Mermer de yer aldı.
Mermer’in, Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin kurucu üyesi olduğu ve 2023-2024 sezonunda Sivasspor’un Süper Lig'deki isim sponsoru olan EMS Yapı’nın sahibi olduğu belirtildi.
Operasyon sonrasında, siyasetin ve iş dünyasının önemli isimlerinin aynı dosya kapsamında gözaltına alınması dikkat çekti.