İktidar “bütçede kaynak yok” diyerek emeklinin bayram ikramiyesine sadaka verir gibi sadece bin lira zam yaptı. Zammın bütçeye 28 milyar lira ek fatura çıkardığı ifade edildi. Ancak emekliden esirgenen kaynağın 6 katı sürpriz İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltısıyla bu yıl bütçeden uçup gidecek. Kurda yaşanan artışın merkezi yönetim bütçesine toplamda 948 milyar lira ek yük getireceği, özel sektörün borçlarını da 260 milyar lira artıracağı hesaplandı. İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Dr. Erhan Usta, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ülke ekonomisine etkisini teknik bir çalışmayla ortaya koydu. Dr. Usta, operasyonun ardından ateşi yükselen dövizin müdahalelerle kısmen dizginlense de doların 1 lira 80 kuruş civarında yukarıda kaldığını, bu durumun bütçe harcamaları ile kamu ve özel sektörün borcuna devasa ek yük getireceğini hesapladı.

Borca 358 milyar yük

İşte Usta’nın hesabı:

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurda 1 liralık artışın bütçeye 90 milyar lira ilave yük getirdiğini açıklamıştı. Şimdi kur 1.8 TL arttı. Bu artış 2025’in bütçe harcamalarını 162 milyar lira yükseltecek. Bu hesabın içerisinde; yıl içerisinde ödenecek faiz, KÖİ ödemeleri (en az 10 milyar TL) savunma harcamaları ile diğer kura bağlı harcamalar yer alıyor.

- 1.8 liralık kur artışı bütçenin mevcut iç ve dış borç anapara ödemelerine 358 milyar lira ek yük getirecek.

- İç borcumuz enflasyon, döviz ve altına endeksli. Bu nedenle önümüzdeki dönem ödeyeceğimiz iç borç faiz ödemeleri 346 milyar TL artacak.

- Bu yılın kalan 9 ayında iç ve dış borçların faiz ödemelerinde 82 milyar artış olacak.

- Merkezi yönetim bütçesine toplam yükü ise, 948 milyar TL olacak.

Firmalara 260 milyar lira ek yük

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, kurdaki artışın kamunun yanı sıra döviz borcu olan özel sektör firmalarının borç yükünde de ciddi artışa yol açtığını söyledi. Usta, “Özel sektörün brüt dış borç stoku 305 milyar dolar. Kurdaki 1 lira 80 kuruşluk artış özel sektörün brüt dış borcunu 549 milyar TL artırdı. Ancak özel sektörün bir de döviz varlıkları var. Hesap varlıklarla yükümlülükler dikkate alınıp net döviz pozisyonu üzerinden yapıldığında özel sektörün dış borç yükündeki artış 260 milyar lira oluyor” dedi.