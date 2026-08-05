Her biri yaklaşık 72 ton ağırlığındaki makineler, 90 kilogramlık çelik kirişleri taşıyıp kazıkları otomatik olarak zemine yerleştiriyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde araçlar birbirleriyle koordineli hareket ediyor ve günde yaklaşık 1.000 kazık çakabiliyor. Böylece hem iş gücü ihtiyacı azalıyor hem de projenin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

BATAKLIK ARAZİDE KESİNTİSİZ ÇALIŞIYORLAR

Projenin yürütüldüğü alanın bataklık ve yumuşak zemine sahip olması, geleneksel iş makineleriyle çalışmayı zorlaştırıyor. Otonom sistemler ise gelişmiş sensörler, GPS ve yapay zeka destekli yazılımlar sayesinde zemini analiz ederek kazıkları santimetre hassasiyetinde doğru noktalara yerleştiriyor. Makineler, birbirlerinin çalışma alanını algılayarak çarpışma riski olmadan görevlerini sürdürüyor.

Sahadaki tüm araçlar merkezi bir kontrol sistemi üzerinden izlenirken, operatörler makineleri kullanmak yerine uzaktan denetim yapıyor. Bu yöntem hem güvenliği artırıyor hem de personel ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.

İŞ GÜCÜ AÇIĞINA TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Projede kullanılan otonom makinelerin, özellikle liman, veri merkezi ve büyük altyapı projelerinde yaşanan operatör eksikliğine çözüm sunması amaçlanıyor. Uzmanlara göre bu tür yapay zeka destekli ağır iş makineleri, önümüzdeki yıllarda büyük ölçekli inşaat projelerinde çok daha yaygın kullanılacak.