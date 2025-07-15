Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de toplam 190 milyon numara taşıma işlemi yapıldı. Yüksek abonelik ücretleri nedeniyle müşteriler operatör değişikliğine gidiyor. Aynı tarifeyi eski müşteriye yeni müşteriden iki kat fazla fiyata satan GSM operatörleri sadakatsiz müşteriler oluşturuyor. Taahhüt süresi dolanlar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için hat taşıyanlara uygun fiyat veren başka operatöre geçiş yaparken, bu sonuçla birlikte Türkiye’de numara taşıma Avrupa’nın 4 katına çıktı.

YENİ ABONEYE 200, ESKİ ABONEYE 400 TL!

Ekonomim'de yer alan habere göre yeni müşteriye en düşük fatura ortalama 200 TL’ye sunulurken, eski müşterinin faturası ortalama 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre ise operatörlerin fiyat stratejilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Kısa vadede tüketici lehine gibi görünen bu tablo, uzun vadede hem hizmet kalitesini hem de altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilir.

MOBİL KULLANICI GELİRİ AVRUPA'NIN GERİSİNDE

Mobil Kullanıcı Başına Ortalama Gelir oranı ise Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğu görülüyor. Mobil hizmetler yıllık bazda ortalama yüzde 76 artarak 130 liradan 230 liraya çıktı. Bu artışın nedeni kur farkları ve özellikle yüksek veri tüketimiyle gelen faturalı tarife büyümesiyle açıklanıyor.

FATURASIZ ABONELER AZALDI FATURALI ARTTI

BTK’nın raporundan derlenen bilgiye göre ise faturalı abonelerin sayısı faturasızlara kıyasla daha hızlı artış gösteriyor. Faturalı hat kullanıcı sayısı 1 yılda yüzde 15,8 yani 8,6 milyon kişi artarak, 62,9 milyon oldu. Faturalı aboneler, daha yüksek veri kullanımına sahip oldukları ve daha uzun süreli müşteri bağlılığı sundukları için operatörler tarafından daha fazla teşvik ediliyor. Artan mobil internet kullanımıyla birlikte, bol GB içeren internet paketleri (özellikle 10 GB ve üzeri) daha çok tercih ediliyor.