Otomotiv ve endüstriyel yağlar segmentinde Türkiye’nin en köklü yapılarından biri olan Opet FUCHS’ta tam kontrol dönemi başladı. Almanya merkezli FUCHS SE, stratejik bir kararla Opet’in hisselerini devralarak Aliağa üretim tesisinin ve geniş satış ağının yüzde 100’üne sahip oldu

STRATEJİK BİR ADIM ATILDI

FUCHS, büyüklüğü, sanayi altyapısı ve büyüme fırsatlarından dolayı Türkiye pazarını önemli noktada bulduğunu, satın alma kararının temel nedeninin bu stratejinin olduğunu söyledi.

FUCHS hâlihazırda özellikle endüstriyel, madencilik ve otomotiv satış sonrası pazarlarında güçlü bir konuma sahip bulunuyor ve alanlarda önümüzdeki dönemlerde daha fazla büyüme potansiyeli bekliyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLECEK

OPET FUCHS ortaklığı 2005'te sadece endüstriyel iş alanıyla faaliyete başladı. 2011 yılında otomotiv yağ segmentini de bünyesine dahil ederek tam kapsamlı bir madeni yağ üreticisine evrildi. 2019'da İzmir Aliağa’da kurulan üretim tesisi inşa edildi.

Satışla beraber şirketin ismi de FUCHS LUBRICANTS TÜRKİYE olarak değiştirilecek. Şirkette yaklaşık 250 çalışan istihdam ediyor. Bu yıl 100 milyon euro ciro elde etmesi öngörülüyor.

YÜZDE 50 ÖZTÜRK AİLESİ YÜZDE 50 KOÇ GRUBU ORTAKLIĞINDA

Satış işlemlerini gerçekleştiren OPET halen yüzde 50 Öztürk ailesi yüzde 50 Koç Grubu ortaklığında bulunuyor.

1931 yılında Mannheim’da bir aile şirketi olarak kurulan FUCHS, bugün neredeyse tüm sektör ve uygulamaları kapsayan yenilikçi yağlama çözümleri sunan dünyanın en büyük bağımsız tedarikçisi olarak biliniyor. 50’den fazla ülkede yaklaşık 7 bin çalışanı bulunuyor.