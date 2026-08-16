Opet'in ilk Yakıt Kart distribütörü Fikret Petrol, borçlarını yapılandırmak amacıyla İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkemenin kararıyla 3 ay geçici mühlet alan şirket, ticari operasyonlarını koruma altında sürdürecek.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş., başvuru sürecini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket yönetimi, mevcut finansal yükümlülükleri sürdürülebilir bir ödeme planına bağlamak için bu adımı attığını açıkladı. Başvuruyu inceleyen mahkeme, firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İcra ve İflas Kanunu uyarınca süreci yönetmek üzere geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Alınan karar doğrultusunda, yasal istisnalar hariç tutulmak kaydıyla şirket aleyhine yeni icra takibi yapılması ve mevcut takiplerin ilerletilmesi durduruldu.

TEMİNAT MEKTUPLARI İÇİN ÖZEL TEDBİR KARARI

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte şirketin düzenlediği teminat mektuplarına yönelik ihtiyati tedbir kararı da aldı. Alacaklılar ve geçici komiser heyetinin görüşleri alınıp nihai değerlendirme yapılana kadar, alacaklılar lehine verilen teminat mektuplarının vadeleri tedbir süresi kadar uzatıldı.

DÖRT İSTASYON VE TOPTAN SATIŞ YAPIYOR

Türkiye’nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörü unvanını taşıyan şirket, pazarda toptan akaryakıt satışı ve lojistik nakliye hizmeti sunuyor. Firmanın Ankara ve Mersin'de aktif olarak işletilen toplam dört akaryakıt istasyonu bulunuyor.

GEÇİCİ MÜHLET SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından başlatılan süreçte şirketin mali tabloları inceleme altına alınacak. 3 aylık geçici mühlet boyunca alacaklılar tarafından şirket aleyhine yeni bir icra takibi başlatılamayacak.

Bu zaman diliminde Fikret Petrol, borç yapılandırma planını netleştirerek mahkemeye sunacak. Mahkemenin süreci olumlu değerlendirmesi durumunda geçici mühlet kararı kesin mühlete dönüştürülebilecek.