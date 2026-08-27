Transformers serisinin ikonik karakterlerinden Optimus Prime’ı seslendirmesiyle dünya çapında tanınan Peter Cullen’dan acı haber geldi. Usta seslendirme sanatçısı 85 yaşında hayatını kaybetti. Cullen, özellikle 1980’lerde başlayan **Transformers** animasyon serisinde Optimus Prime karakterine verdiği sesle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Karakterin sakin, kararlı ve otoriter tonuyla özdeşleşen sanatçı, yıllar boyunca Optimus Prime’ın en bilinen sesi oldu. OPTIMUS PRIME İLE ÖZDEŞLEŞTİ Oyunculuk ve seslendirme kariyeri boyunca çok sayıda yapımda görev alan Cullen, Optimus Prime’ın yanı sıra çeşitli animasyon karakterlerini de seslendirdi. Cullen’ın sesi, Transformers hayranları için karakterin ayrılmaz bir parçası haline gelirken, sanatçının performansı serinin kültleşmesinde önemli rol oynadı. 85 yaşında hayatını kaybeden Peter Cullen, geride özellikle Optimus Prime karakteriyle özdeşleşen uzun ve unutulmaz bir kariyer bıraktı.

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