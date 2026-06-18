Ankara Güvenpark’ta hak arayışlarını sürdüren ve gözaltına alınıp biber gazı sıkılan öğretmenlere dün de TBMM kapısı önünde müdahale edildi. Açıklama yapmalarına izin verilmeyen öğretmenler yerlerde sürüklendi, ters kelepçe ile gözaltına alındı. 3-4 polisin kollarından tuttuğu öğretmenler yerlerde sürüklenerek polis otobüsüne götürüldü.



Bu görüntüler, Meclis’teki komisyonda okullardaki şiddetin nasıl önleneceği konuşulurken yaşandı. Öğretmenler açlık grevindeyken Meclis’in Çankaya kapısında basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis ekipleri öğretmenlerin açıklamasına izin vermedi.



Kalkanlarla müdahalede bulunan polisler, öğretmenleri yerde sürükleyerek ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.





'TEK BİR MHP'Lİ YOK'



Polis müdahalesine maruz kalan bir öğretmen “Bu bize rava mı? Biz eğitimciyiz öğretmeniz. Sizlerin çocuklarını da biz yetiştireceği reva mı bu?’’ diye bağırdı.



Öğretmenlere desteğe gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öğretmenlere destek verdiğini ancak bugün tek bir MHP milletvekilinin öğretmenlerin yanına gelmediğini belirtti.





'YAZIKLAR OLSUN'



CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da öğretmelere destek verdi.



ÖĞRETMENLER NE İSTİYOR?



Ekonomik İyileştirme: Maaşların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması.



Mülakata Hayır: Atamalarda ve görevde yükselmelerde mülakat yerine liyakat.



Adil Atama: Atama bekleyen öğretmenler için daha fazla kadrolu atama.



Güvenli Çalışma Ortamı: Okullarda artan şiddet olaylarına karşı can güvenli.



Özlük Hakları: Tüm öğretmenlerin emekli maaşlarına yansıyacak şekilde temel maaşlarının artırılması.



Özel Sektör: Öğretmenler için taban maaş uygulaması.





TOPLANTIYA DÖNMEDİLER



CHP, İYİ Parti ve DEM milletvekilleri, yaşananlara “TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olayları ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu”nda tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Komisyon Başkanı AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, oturuma 10 dakika ara verdi. Milletvekilleri ara sonrası komisyona dönmeyeceklerini açıkladı.



Öğretmenleri, gözaltı için getirilen minibüse yasladılar, bir öğretmene iki, üç polis düştü.

'VATAN İÇİN YETİŞTİRDİK, ÖDÜLÜ BU MU OLACAKTI?'



Ankara’da hak arayışlarını sürdüren ve gözaltına alınıp biber gazı sıkılan öğretmenlerin aileleri de başkente geldi ve işyan etti. Kızına destek için gelen anne Selma Güler “Çocuklarımız yerlerde sürüklendi, Ankara bize zulüm yapıyor, çocuğum açlık grevinde o açsa ben de yemek yiyemem” dedi. Fatma Sarıçiçek adlı anneanne ise “Torunumu yerlerde sürüklediler, ayıp değil mi? Vatana öğretmen yetiştirdik sonuç kelepçe mi?” diye sordu.



ÇOCUKLARA DA SIKTILAR



Selma Güler şunları söyledi: “Çocuklarımız artık uyuyamıyor. Benim kızımın psikolojisi bozuldu. İki gündür de bizi parklarda, orada burada süründürüyorlar. Biz bunları hak etmiyoruz. Ben İstanbul’dan geliyorum. Ankara’nın bize yaptığı zulüm, perişanız.”

Fatma Sarıçiçek adlı anneanne ise “Kızım mülakat mağduru. Çocuklarımızı büyüttük, okuttuk; vatana ve millete hayırlı insan olsunlar diye emek verdik. Küçük çocuklarımız vardı. Onlara biber gazı sıktılar. Biz bunu hak etmedik. Biz bir anneyiz. Vatana ve millete bir öğretmen yetiştirdik” diye konuştu.



İÇERDE 'ŞİDDETİ ENGELLEMEYİ' KONUŞUP, DIŞARDA SENDİKACILARI DÖVDÜLER



CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yaşananlara tepki gösterdi. “Öğretmenlerimiz Ankara’nın sokaklarında sürüklendi. Eylemlere gitmesin diye otellerinin önüne polisler dizildi. Anayasal hakları engellendi” diyen Özçağdaş, “Şu gördükleriniz insanlığa sığan muamele mi? İçeride sendikaları dinleyeceksin şiddeti engelleyeyim diye, dışarıda öğretmenleri döveceksin. Ankara Valisi, sana yazıklar olsun! İçişleri Bakanı, bunları engelleyemiyorsunuz, yazıklar olsun!” dedi.





SENDİKACILAR KOMİSYONU TERK ETTİ



TBMM Okullarda Şiddeti Araştırma Komisyonu’ndaki milletvekilleri yaşananlara tepki gösterdi. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş de “Dışarıda şiddet devam ederken, okullarda şiddeti nasıl önlerizi bugün konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz” diyerek toplantıdan ayrıldı. Zülküf Güneş, “Son günlerdeki şiddet hali bu toplantının bu koşullarda sağlıklı bir şekilde yürütülemeceğini gösteriyor. Önceki gün Genel Başkanımız ters kelepçe ile gözaltına alındı. Şiddeti toplumun her alanında görebiliyoruz” dedi.



Şiddeti engelleme komisyonu toplantı yaparken Meclis dışında polisin sert müdahalesi vardı.

ÇÖZÜM ADIMI BİR TÜRLÜ ATILMIYOR



İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise haklarını arayan öğretmenlerin cop ve biber gazı ile karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi: “Özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin haklarının verilmesinin önemli olduğunu belirtiyor; mülakat mağduru olan öğretmenlerimiz için kanun teklifi verilmiş olmasına rağmen bu konuda çözüm adına bir adım atılmamasını da buradan kınıyorum.”



DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da “Ankara’nın göbeğinde bu yapılıyorsa düşünün artık” dedi.























