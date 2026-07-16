Brezilya tarımı bugünlerde, Sao Paulo’nun iç kesimlerinde yer alan Santa Rita do Passa Quatro kentinde sessiz sedasız gerçekleşen egzotik bir başarı hikayesini konuşuyor. Asya kökenli olan ve ülke genelinde neredeyse hiç tanınmayan gizemli Longan meyvesi, özel bir kırsal mülkte toprakla buluştu ve sonuç tek kelimeyle ezber bozdu.

Dünyada büyük bir çılgınlığa dönüşen popüler "liçi" (lychee) meyvesinin en yakın akrabası olan longan, narin, sulu ve tatlı lezzet profiliyle gurmelerin dikkatini çekmeyi başardı. Bölge coğrafyası için alternatifsiz bir niş ürün haline gelen bu egzotik lezzet, satışından elde edilen yüksek ciro ve kar oranıyla üreticisinin yüzünü fazlasıyla güldürüyor.

ASYA'DA ŞİFA BREZİLYA'DA MUAMMA

Çin, Tayland ve Vietnam gibi köklü Doğu Asya ülkelerinde yüzyıllardan beri sofralardan eksik edilmeyen bu meyve, aslında tıp ve beslenme alanında güçlü bir kültürel geleneğe sahip. Ancak Brezilya’nın iç pazar dinamikleri incelendiğinde, yerel tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğu bu meyveyi henüz hiç duymamış ve tatmamış.

Üretimin yapıldığı çiftlik ise pazar stratejilerini şimdilik oldukça sessiz ve derinden yürütüyor. Ekili arazinin tam genişliğinden toplam üretim hacmine, ürünün kilogram bazındaki güncel fiyatından lojistik kanallarına kadar olan tüm ticari veriler şu an için bir sır gibi saklanıyor.

TARIM UZMANLARINDAN KRİTİK UYARI GELDİ

Bölgede saha çalışması yürüten tarım uzmanları ve sektörel raporlar, longan gibi Brezilya topraklarına yabancı egzotik meyveleri yetiştirmek isteyen üreticileri özellikle uyarıyor. Bu tür bitkilerin adaptasyon süreçlerinin, en baştaki ekim aşamasından en sondaki kritik hasat anına kadar çok yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve tarımsal özen gerektirdiğinin altı önemle çiziliyor. Doğru adımlar atıldığında ise longan, tarımda yeni bir altın madenine dönüşebiliyor.