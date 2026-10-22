İstanbul’da geçen hafta sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli sağanağın ardından yeni bir yağışlı sistemin kente ulaşması bekleniyor. Balkanlar üzerinden Trakya’ya giriş yapacağı tahmin edilen orajın, cuma günü öğleden sonra İstanbul ve Sakarya’da etkili olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, gök gürültülü fırtınanın geçişinin 4-5 saat sürebileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul'a yeni sağanak geliyor

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Yağışların İstanbul’da metrekareye 15 ila 20 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Beklenen sağanağın, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağış kadar şiddetli olmayacağı belirtiliyor. Sistemin kısa süre içinde bölgeden geçerek İstanbul’un ardından Sakarya yönünde ilerlemesi öngörülüyor.

Oraj yağış ne zaman etkili olacak?

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen orajın cuma günü öğleden sonra etkisini göstermesi bekleniyor. Gök gürültülü fırtınanın geçiş süresinin yaklaşık 4-5 saat olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi, pazar günü ise İstanbul’da çok bulutlu havanın hâkim olması bekleniyor.

Hafta sonu kentte hava sıcaklıklarının 14 ila 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Oraj nedir, oraj yağış ne demek?

Oraj, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen, çoğunlukla kuvvetli sağanak yağışa neden olan atmosferik bir fırtına olayıdır. Bazı durumlarda dolu ve kuvvetli rüzgâr da oraja eşlik edebilir.

Genellikle kısa süre içinde etkili olan oraj sırasında yağışın şiddeti aniden artabilir. Bu nedenle özellikle kentlerde ani su birikintileri ve yerel su baskınları gibi olumsuzluklar yaşanabilir.