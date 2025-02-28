Güney Afrika'da Lesotho'dan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki kız, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde kızın 9 aylık hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. Doktorların asıl şaşkınlıkları da tam bu anda başladı...

Doktorlar, kızın vajinal açıklığının olmadığını fark ettiklerinde şok oldu. Bu durum, 'distal vajinal atrezi' adı verilen nadir bir doğum kusuru ve buna bağlı olarka genç kızın tüp bebek gibi teknolojiler olmadan hamile kalmasını imkansız hale getirmeliydi. Hatta aynı durumdan dolayı vajinal doğum da yapamadı ve bebeği sezaryen ile dünyaya geldi...

DOKTORLAR HER AŞAMADA DAHA ÇOK ŞAŞIRDI

Bu durum karşısında cevapsız kalan doktorlar, kıza nasıl hamile kaldığını sordu ve dokuz ay önce oral birliktelik yaşadıktan sonra mide bölgesinden bıçaklandığını öğrendiler. Kız; bir hemşireye, eski erkek arkadaşının onu yeni erkek arkadaşıyla orak birliktelik yaşadığı sırada görüp saldırdığını söyledi.

Doktorlar da; yuttuğu spermin bıçak yaraları aracılığıyla midesinden üreme organlarına ulaştığını ve bu şekilde hamile kaldığını düşünmeye başladı.

Ancak eksik bir şey vardı... Sindirim sisteminde bulunan ve yiyecekleri vücut için besinlere ayıran asit, normalde spermi kolayca öldürecek kadar güçlüdür. Ancak doktorlar, kızın bıçaklandığı esnada yetersiz beslendiği için spermin bu asitten sıyrılarak hayatta kalmış olabileceğini düşünüyor.

Yetersiz beslenme sonucunda sindirim sisteminin asit oranının azalmış olabileceği ve bu durumun, yutulan spermin bıçak yarası aracılığıyla rahmine ulaşması için bir fırsat yaratmış olabileceğini düşünüyorlar.