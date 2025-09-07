Anketlere göre AKP'nin oy kaybı gençlerden kadınlara ve emeklilere; tüm yaş gruplarında sürüyor...

Orc Araştırma tarafından 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte 45 yaş üzere bin 750 emekliyle yüz yüze anket gerçekleştirdi.

Kamuoyuyla paylaşılan ankette emekli vatandaşlara çeşitli konularda ve 'seçim' soruları soruldu.

Buna göre sorular, "Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?", "Emekli maaşınızdan başka ek geliriniz var mı?", "Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?", "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" şeklinde oldu.

POLİTİKALARI 'YETERSİZ' BULANLAR ÇOĞUNLUKTA

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli görüyorum" yanıtını verirken yüzde 77,3'ü ise hükümet politikalarını "Yetersiz" gördüğünü belirtti.

Emeklilerin yüzde 75,5'i ise ay sonunu zor getirdiğini ya da geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı.

CHP EMEKLİDE DE FARKI AÇTI

Daha önceki anketlerde gençlerin yüksek oyunu alan CHP'ye emeklilerin yüzde 34,2'si de 'evet' dedi. Emeklilerin yüzde 29,1'i ise AKP'ye oy vereceğini belirtti.

İşte o anket: