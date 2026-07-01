ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/274 Esas

KARAR NO: 2025/822

Yukarıda numarası yazılı dosyada ;tüm aramalara rağmen davalı Ordu, Altınordu, Aziziye mah. Nüf. Kayıtlı Erdal oğlu, 1958 doğumlu, 594.....366 davalı Ömer Mahir Furtun'aulaşılamamış olup ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. "Davanın KABULÜ ile; dava konusu; -Ordu ili, Gülyalı İlçesi, Ürümbey Mahallesi 121 ada- 8 parselde kayıtlı,-Ordu ili, Gülyalı İlçesi, Yeniköy Mahallesi 273 ada- 44 parselde kayıtlı taşınmazlardaki ORTAKLIKLARIN, TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, Dava konusu taşınmazlara ilişkin satışın İcra İflas Kanunun 123. ve devamı maddelerine göre UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE YAPILMASINA,"şeklinde karar verilmiş olup iş bu ilanın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık süre içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Ömer Mahir Furtun'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02501391