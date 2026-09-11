Olay, dün saat 10.00 sıralarında Fatsa Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Giresun’da fındık hasadını tamamlayan Remzi Kılıç, Bursa’ya dönmek üzere hafif ticari aracıyla yola çıktı.

Yolculuk sırasında başı ağrıyan Kılıç, ilaç almak istedi. Ancak yutmaya çalıştığı hap boğazına takılınca nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Aracını durdurup inen Kılıç’a ailesi müdahale etmeye çalıştı.

YOLDAN GEÇEN GÖREVLİ DURUMU FARK ETTİ

Bu sırada arıza müdahalesine giden YEDAŞ Fatsa İşletme Şefliği Arıza Onarım Personeli Hakan Özgan, kavşakta yaşananları fark etti. Aracını durduran Özgan, koşarak Kılıç’ın yanına gitti.

İlk yardım eğitimi bulunan Özgan, ailesinin sırtına vurduğu Kılıç’a Heimlich manevrası uyguladı. Birkaç kez tekrarlanan müdahalenin ardından hap, ambalajıyla birlikte Kılıç’ın boğazından çıktı.

Yeniden nefes almaya başlayan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise araç içi yol kamerasıyla kaydedildi.

"ARACINDAN İNİP KOŞARAK GİTTİM"

İki çocuk babası Hakan Özgan, olay sırasında aldığı ilk yardım eğitimlerinin kendisine yol gösterdiğini belirtti.

Özgan, “Aldığımız eğitimler sayesinde ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Manevrayı yaptık. Birkaç müdahalenin ardından ağabeyimizin boğazına kaçan ilaç, ambalajıyla birlikte çıktı. Nefes almaya başladı. Çok şükür yardımcı olabildik” dedi.

Şirket bünyesinde düzenli olarak ilk yardım eğitimleri verildiğini belirten Özgan, daha önce de benzer bir olayda Heimlich manevrası uyguladığını söyledi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Remzi Kılıç ise kendisine müdahale eden Özgan’a teşekkür etti.

Kılıç, “Olay sonrası kendime geldiğimde müdahale eden arkadaşımızın olay yerinden ayrıldığını gördüm. Kendisine çok teşekkür ederim. En kısa zamanda da kendisine ulaşacağım” diye konuştu.

"BİR HAYATA DOKUNDU"

YEDAŞ Ordu Bölge Müdür Yardımcısı Türker Şener de Özgan’ın zamanında müdahalesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Şener, “Personelimiz Hakan Özgan, akan trafikte bir hayata dokunarak önemli bir müdahale yapmıştır. Kendisine kurumumuz adına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.