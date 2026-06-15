Olay, saat 11.00 sıralarında Ulubey ilçesi Kadıncık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. (60) ile Engin Yılmaz (68) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.Y., tabancayla Engin Yılmaz’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Engin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheli M.Y. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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