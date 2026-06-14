Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında C.B. yönetimindeki hafif ticari araç refüje çarptı.

Kazayı fark ederek yardım için emniyet şeridine park eden M.G.U'nun kullandığı minibüse, M.A. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü C.B. ve beraberindeki Nermin B. ve Recai G. ile otomobilin sürücüsü M.A, eşi Bahar A, 10 yaşındaki ikiz kızları Z.A. ve S.A, yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.