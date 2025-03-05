Ordu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, istinat duvarına çarptıktan sonra alt yola devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Tuncay Atıcı idaresindeki 52 NR 016 plakalı çimento yüklü beton mikseri, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Daha sonra istinat duvarına çarpan beton mikseri, alt yola devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Tuncay Atıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, devrilen beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.