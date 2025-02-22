Ordu'nun Altınordu ilçesinde karların erimesiyle heyelan meydana geldi. 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ilçelere ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolu kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre kent genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrası, karların erimesiyle Uzunisa Mahallesi’nde yumuşayan toprak zemin kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili ilgilendiren ve Ordu’nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolunu kapattı.
Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ulaşım da güvenlik tedbiri kapsamında tek şeride düşürüldü.