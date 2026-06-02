Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Çatalpınar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya üretim atölyesinin çatı bölümünde meydana geldi. İddiaya göre elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyerek çatının büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yükselen duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin iş yerinin diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, atölyenin çatı kısmında ve bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.