Ordu'nun Ünye ilçesinde, reçeteye tabi bazı ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilerek hastane dışına çıkarıldığı ve piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ve uyarıcı üretiminde kullanılabildiği belirtilen reçeteli ilaçların usulsüzce temin edildiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 2 Kasım tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
ESKİ BAŞHEKİM VE MEDİKALCİLER GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında, geçmiş dönemde Ünye Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde bulunan A.A., hastanede daha önce görev yapmış bir personel ve medikal sektöründe faaliyet yürüten işletme sahiplerinin de aralarında yer aldığı toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 16 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Emniyet müdürlüğündeki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, eski başhekim A.A. ile hastanede görevli ortopedi sekreteri G.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aralarında medikal işletmecilerinin de bulunduğu diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.