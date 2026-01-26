Türkiye genelinde genellikle on binlerce başvurunun yapıldığı TOKİ projelerinde, Kabadüz ilçesi için ayrılan 79 konutluk kontenjan bu kez dolmadı.

KONTENJAN BOŞ KALINCA KURA ÇEKİLMEDİ

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan incelemelerde, talebin arz edilen 79 konutun altında kaldığı tespit edildi. TOKİ mevzuatı gereği, konut sayısından daha az başvuru yapılması durumunda kura çekilmesine gerek duyulmuyor. Bu durum, başvuru yapan vatandaşlar için büyük bir sürpriz ve sevinç kaynağı oldu.

Toplam Konut Sayısı: 79

Doğrudan Hak Sahibi Olan Kişi Sayısı: 56

Başvurusu Geçersiz Sayılan Kişi Sayısı: 12

Gerekli kriterleri karşılayan 56 vatandaş, herhangi bir kura stresi yaşamadan doğrudan ev sahibi olma hakkı kazandı. Başvurusu iptal edilen 12 kişi ise şartları taşımadığı gerekçesiyle liste dışı kaldı.

Kabadüz’de süreç sonuçlanırken, Ordu genelindeki dev konut hamlesi hız kesmeden sürüyor. "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Ordu’nun 12 farklı ilçesinde toplamda 3 bin 334 konut inşa edilmesi hedefleniyor. Diğer ilçelerde ise başvuru yoğunluğuna göre kura takvimlerinin işlemeye devam ettiği bildirildi.